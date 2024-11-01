edición general
Hacienda usa la IA para controlar a los ciudadanos mientras hacen la Renta

Vigila que los contribuyentes no cometan "errores intencionados" en la declaración

elTieso #2 elTieso
Artículo sensacionalista y pobre que no explica nada.
#3 woke
#2 pero el mensaje es claro: si intentas defraudar, te vamos a pillar.
#4 Leon_Bocanegra
#3 me parece un mensaje maravilloso.
DrEvil #1 DrEvil
Para ponerla en los juzgados no hay prisa, pero...
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Joer era una de los mejores usos de la IA en la Agencia Tributaria, para ayudarnos a hacer la puñeta declaración de la renta.

Ya era hora, copón.
