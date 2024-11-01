·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14942
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
7525
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
6105
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
4298
clics
Pantomima full - ex - futbolista
4011
clics
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
más votadas
449
Los titiriteros que fueron a la cárcel: "Nos usaron para perjudicar a Carmena y a Podemos"
561
TV turca agradece a España estar en el lado correcto de la historia
406
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
364
La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez
647
La prensa de Alemania acorrala a Merz por su silencio ante Trump tras las amenazas a España
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
28
clics
Hacienda usa la IA para controlar a los ciudadanos mientras hacen la Renta
Vigila que los contribuyentes no cometan "errores intencionados" en la declaración
|
etiquetas
:
hacienda
,
ia
,
controlar
,
ciudadanos
,
renta
4
1
3
K
24
tecnología
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
3
K
24
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
elTieso
Artículo sensacionalista y pobre que no explica nada.
3
K
54
#3
woke
#2
pero el mensaje es claro: si intentas defraudar, te vamos a pillar.
0
K
13
#4
Leon_Bocanegra
#3
me parece un mensaje maravilloso.
0
K
10
#1
DrEvil
Para ponerla en los juzgados no hay prisa, pero...
1
K
21
#5
XtrMnIO
Joer era una de los mejores usos de la IA en la Agencia Tributaria, para ayudarnos a hacer la puñeta declaración de la renta.
Ya era hora, copón.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ya era hora, copón.