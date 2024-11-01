¿Cuánto se queda Hacienda si te toca 'El Gordo? ¿Y el segundo premio?

·
#4
mis_cojones_en_bata
Noticias frescas: Si te toca la lotería pagas impuestos.
1
K
30
#1
Findeton
Qué suerte la de Hacienda /sarcasm
0
K
12
#3
Quillotro
#1
Bueno. Y si por casualidad no se termina de vender ese número, se queda los 400.000
1
K
25
#5
JackNorte
Yo sigo sin entender porque en el 59 daba el premio para un monton de pisos y ahora no llega ni para uno.
"Los loteros recuerdan que es el sorteo que más ventas produce en todo el año y su precio por décimo lleva 23 años congelado. “En 1957 con tres millones de pesetas, supuestamente te comprabas 10 pisos y 10 coches (con el Gordo de Navidad) (…) ahora en 2025 con 400.000 euros netos ¿Se podría comprar un piso?”, cuestionaba Anta."
0
K
12
#7
DayOfTheTentacle
#5
es que como los ponga a 100€ el décimo...
Siempre puedes comprar varios.
0
K
8
#2
MoñecoTeDrapo
*
Y por cada décimo del Gordo que no se haya vendido, 400.000 € (bueno, 399.980 €).
0
K
11
#6
elsnons
*
Uno de los recortes que implantó Rajoy y que nadie critica. El resultado es que el
gordo cada año es más delgado.
0
K
11
