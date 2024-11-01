edición general
¿Cuánto se queda Hacienda si te toca 'El Gordo? ¿Y el segundo premio?

Según los cálculos de Gestha, el Ministerio podrá ingresar 180,2 millones en el próximo sorteo del 22 de diciembre si se reparten los tres primeros premios

comentarios
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
Noticias frescas: Si te toca la lotería pagas impuestos.
Findeton #1 Findeton
Qué suerte la de Hacienda /sarcasm
#3 Quillotro
#1 Bueno. Y si por casualidad no se termina de vender ese número, se queda los 400.000
JackNorte #5 JackNorte
Yo sigo sin entender porque en el 59 daba el premio para un monton de pisos y ahora no llega ni para uno.
"Los loteros recuerdan que es el sorteo que más ventas produce en todo el año y su precio por décimo lleva 23 años congelado. “En 1957 con tres millones de pesetas, supuestamente te comprabas 10 pisos y 10 coches (con el Gordo de Navidad) (…) ahora en 2025 con 400.000 euros netos ¿Se podría comprar un piso?”, cuestionaba Anta."
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#5 es que como los ponga a 100€ el décimo...

Siempre puedes comprar varios.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Y por cada décimo del Gordo que no se haya vendido, 400.000 € (bueno, 399.980 €).
elsnons #6 elsnons *
Uno de los recortes que implantó Rajoy y que nadie critica. El resultado es que el
gordo cada año es más delgado.
