edición general
1 meneos
9 clics

Hacienda sancionará a los que reciban más de 100 euros y no declaren como donación los regalos de boda, aunque sea por Bizum o en especie

La Agencia Tributaria recuerda que las donaciones en bodas, bautizos y comuniones deben tributar y envía notificaciones para controlar las transferencias bancarias.

| etiquetas: hacienda , bodas , bautizos , sanciones , regalos
1 0 0 K 10 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 10 actualidad

menéame