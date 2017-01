Hacienda precisa que la regularización fiscal por cláusulas suelo debe hacerse en la declaración del IRPF

Los beneficiarios que reciban lo cobrado de más por sus entidades bancarias como consecuencia de la aplicación de cláusulas suelo en sus préstamos hipotecarios deberán regularizar su situación fiscal con el Ministerio de Hacienda devolviendo el exceso de deducción por vivienda en el IRPF si se beneficiaron de ella en su declaración del IRPF, por lo que no será necesario que presenten una complementaria. Si los beneficiarios no reciben el dinero en metálico, sino una reducción del principal del préstamo, no tendrán que devolver el exceso