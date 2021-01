A Hacienda no le cuadran las cuentas de la DGT en recaudación de tasas y multas

No es la primera vez que sucede que a Hacienda no le cuadren las cuentas que presenta la DGT sobre recaudación de tasas y multas. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda ha investigado los datos presentados por Tráfico respecto al dinero recaudado en 2019. La conclusión no es favorable y asegura que los números presentados por la DGT "no expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad".