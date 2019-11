Hacienda multa a Adriana Ozores con 151.041€ por facturar con una sociedad

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de Adriana Ozores contra la multa que le impusieron los inspectores por no declarar en el IRPF ingresos como actriz que facturaba a través de la sociedad Arianne-59. La multa fue de 151.041€, además de la cuota a pagar por la regularización. En paralelo, la inspección de la sociedad le impidió deducir gastos de libros, discos, ropa, mobiliario, alimentación, restaurantes, peluquería y no se admite el 50% de los gastos de gas,combustible, teléfono, etc. por corresponder a consumos de uso particular.