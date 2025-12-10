edición general
Hacienda investiga un pago de 2,4 millones a una amiga de Begoña Gómez por acelerar el rescate de Air Europa

La Agencia Tributaria indaga una transferencia a Leticia Lauffer, del círculo de Begoña Gómez, por acelerar el rescate de la aerolínea Air Europa.

manzitor
Y que la presunta amiga se apellide "lauffer" redondea la coña del todo.
surco
Espero que no sea nada, porque si no no se que me va a joder más, la corrupción o lo cutre que empieza a ser todo
Ferran
Me parece perfecto que se investigue un pago de 2,4 millones de euros.
Javi_Pina
La Cope haciendo referencia a un programa de Trece, no pueden estar más activas las sospechas de bulo.

Estas cosas no se hacen por transferencia ordinaria, quien hace una transferencia de 2'4 millones pensando que el fisco no va a investigar....

Puestos a investigar que investiguen también el rescate de los bancos de Rajoy que nos costó una pasta 66.000 millones frente a 400 millones de Air Europa y del que solo han devuelto el 10%. Y recordemos que los libertarios prometieron que devolverían con intereses.
jacapaca
Alguien de su entorno.....
