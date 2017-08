Hacienda dice ahora que no plantea a Madrid paralizar ninguna obra municipal

El Ministerio de Hacienda asegura ahora ha explicado que los requerimientos formulados al Ayuntamiento de Madrid no implican la paralización de ningún proyecto de obra en la ciudad sino que simplemente recalca que para ello no se pueden utilizar partidas afectadas por acuerdos de no disponibilidad presupuestaria, según fuentes del Departamento de Cristóbal Montor que cita Europa Press en relación al requerimiento de anulación sobre el acuerdo plenario que dio luz verde a créditos extraordinarios por valor de 230 millones.