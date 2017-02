Hacienda cree que Rato cobró dinero no declarado de Caixabank, Santander y Telefónica

La Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) ha acusado al ex videpresidente del Gobierno y ex presidente de Cajamadrid-Bankia, Rodrigo Rato, de haber burlado al fisco alrededor de 6,9 millones de euros que debían de haber tributado, dentro de un total de 14 millones de rentas no declaradas. Para ello, Rato construyó supuestamente un complejo entramado empresarial con el que incluso cobró rentas de manera oculta procedentes de Caixabank, Santander y Telefónica.