No hay mal que por bien no venga. No todo han sido malas noticias para el Ministerio de Hacienda por la crisis del coronavirus. Dos de las mayores empresas del Ibex, Santander y CaixaBank, han decidido borrar de sus balances parte de la deuda que tenía el Estado con ellas, en concepto de créditos fiscales, por valor de 4.700 millones de euros. Casi dos veces y media del impuesto a la banca que el Gobierno socialista barajó aplicar al sector en 2018.