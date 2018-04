Hacer senderismo por las Alpujarras, en compañía de tan solo unos cabreros [ENG].  

"Los de aquí no lo harían", me dijo David Illsley, "andar entre aldeas con el sol dándote en la cabeza. Das semejante vuelta por aquí solo si estás intentando encontrar nuevos pastos para tus ovejas y cabras. El equivalente sería para los alpujarreños, ir a Londres y pasar todo el tiempo en el metro". Estaba medio bromeando, y desde luego no quería decir que los lugareños entre los cuales se ha instalado, no aprecian los alrededores. Pero hacía una observación seria, también.