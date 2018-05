Qué hacer para llevarte mal con tus compañeros de trabajo

Puedes elegir a tus amigos pero no puedes elegir a tus compañeros de trabajo. No necesitas necesariamente ser amigo de ellos, pero si amigable con ellos. Si no quieres que tu sitio de trabajo sea un lugar más feliz puedes seguir estas pautas: Nunca des los “buenos días”, No les preguntes por ellos mismos, Ni se te ocurra preguntar por lo que piensan...