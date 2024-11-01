¿Qué hacer para evitar la llegada ultra al poder?

Lo que viene es una derecha y una extrema derecha rabiosa buscando desmontar todos los avances sociales de los últimos tiempos con una política vengativa que busque desarrollar, no un cambio de gobierno, sino instaurar una dinastía reaccionaria que vuelva imposible que un gobierno progresista pueda gobernar en algún momento al estilo húngaro. Es una cuestión de supervivencia el impedir el desmantelamiento de los servicios públicos, el estado del bienestar y los preceptos democráticos básicos.