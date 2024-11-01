edición general
2 meneos
8 clics
¿Qué hacer para evitar la llegada ultra al poder?

¿Qué hacer para evitar la llegada ultra al poder?

Lo que viene es una derecha y una extrema derecha rabiosa buscando desmontar todos los avances sociales de los últimos tiempos con una política vengativa que busque desarrollar, no un cambio de gobierno, sino instaurar una dinastía reaccionaria que vuelva imposible que un gobierno progresista pueda gobernar en algún momento al estilo húngaro. Es una cuestión de supervivencia el impedir el desmantelamiento de los servicios públicos, el estado del bienestar y los preceptos democráticos básicos.

| etiquetas: antonio maestre , democracia ilineral , derecha reaccionaria , totalitarismo
2 0 0 K 30 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 30 actualidad
Torrezzno #2 Torrezzno
Muro de pago
0 K 19
Jaime131 #3 Jaime131
Hay que crear más partidos de izquierdas.
0 K 10
#1 VFR
cuando has gobernado ignorando a prácticamente la mitad de la población es lógico que cuando alcance el poder tampoco se muestre dialogante. Péndulo
0 K 7

menéame