Hace tanto calor que los mapas se están quedando sin colores para las temperaturas

A qué color asociarías el calor? La respuesta natural es el "rojo", dado que culturalmente asociamos su gama de colores a sensaciones cálidas. Cuando miras uno de ellos asocias inmediatamente el rojo a mucho calor. ¿38º C en Córdoba? Un rojo intenso que contraste con los amarillos de Valencia o con los verdes, más fríos, de la cornisa cantábrica. Hace poco, una ciudad en Irán superó los 54º C. ¿Pero de qué modo representas 54º C sin que el resto de temperaturas por encima de 40º C parezcan una broma?