“Si se hace peligrar la sostenibilidad de las pensiones, alguien tendrá que pagar”

Interesante entrevista a David Lipton , Subdirector del FMI quien dice lo siguiente: 1. "No estoy pronosticando problemas para España, pero hay que ser realista, el futuro puede ser complicado. El país tiene que reconstruir su colchón fiscal para estar listo ante cualquier eventualidad”. 2. “La fuerza laboral no se utiliza de la forma más eficiente. Todavía hay demasiados parados y abunda el empleo sumergido y temporal". 3. Los desplazados por la crisis en España han ido a sectores de baja productividad donde no tendrán formación".