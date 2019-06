Hace casi un año padecí una agresión homòfoba

La dimensión mediática que alcanzó fue, creo, de las cosas que más ansiedad me produjo en los dias consiguientes. Algunos medios, además, se inventaron el origen de mis atacantes. Ya lo dije en su momento, pero por si acaso, lo repito: no, mis atacantes no eran magrebíes. Eran europeos blanquitos y, que yo sepa, tampoco practicaban el islam.Que yo sepa porque obviamente no entable un debate teológico con ellos.