edición general
14 meneos
33 clics
Hace 4.000 años alguien en los Andes empezó a fumar en pipa de hueso de puma. Y así comenzó la larga relación del humano con la droga

Hace 4.000 años alguien en los Andes empezó a fumar en pipa de hueso de puma. Y así comenzó la larga relación del humano con la droga

La humanidad lleva toda la vida usando drogas. De hecho, algunas de las evidencias más antiguas datan de hasta el 15.000 a.C. en Marruecos a partir de semillas de Ephedra o los hongos que representaron en pinturas rupestres en Argelia en el 9.000 a.C o el uso de alucinógenos derivados del cactus de San Pedro en los Andes desde al menos 8.600 a.C. Pero una cosa es encontrar restos de la planta y otra muy diferente la prueba química de que nuestros antepasados se drogaban.

| etiquetas: andes , droga , pipa de hueso
11 3 3 K 117 cultura
6 comentarios
11 3 3 K 117 cultura
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica *
Artículo generado por IA -> negativo al canto.
Además es de Xataka, doble combo de mediocridad.
3 K 66
Supercinexin #6 Supercinexin
#5 Y además falso. La relación del humano con la droga no empezó hace 4000 años en los Andes, empezó miles de años antes.
1 K 40
josde #4 josde
#3 Algún hongo o seta alucinógena.
0 K 20
josde #1 josde
Los porros de hace 15.000 años antes de Cristo.
0 K 20
Tx4 #2 Tx4
#1 Alabado fúmanos.
0 K 10
Alakrán_ #3 Alakrán_
#1 En los Andes no había marihuana ni sus derivados, pero seguro que encontraron algo que pegara fuerte.
0 K 12

menéame