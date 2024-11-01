Hace 4.000 años alguien en los Andes empezó a fumar en pipa de hueso de puma. Y así comenzó la larga relación del humano con la droga

La humanidad lleva toda la vida usando drogas. De hecho, algunas de las evidencias más antiguas datan de hasta el 15.000 a.C. en Marruecos a partir de semillas de Ephedra o los hongos que representaron en pinturas rupestres en Argelia en el 9.000 a.C o el uso de alucinógenos derivados del cactus de San Pedro en los Andes desde al menos 8.600 a.C. Pero una cosa es encontrar restos de la planta y otra muy diferente la prueba química de que nuestros antepasados se drogaban.