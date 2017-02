Habrá que elegir entre SOL y MIOPÍA

Cada día aumentan los casos de miopía y hay quienes echan la culpa a las horas frente a TV o jugando a la Play, las pantallas digitales, la lectura..., pero no es ésta la causa (al menos, no como causa directa). Ahora, la Ciencia, ha puesto cifras a la que parece será una nueva pandemia. El 50% de la población mundial estará afectada de miopía en 2050 si no volvemos a algo tan sencillo como conseguir que los niños pasen más horas con luz solar. Profesor Manuel Reyes Camacho.