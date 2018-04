Hablemos claramente de nuestra homosexualidad

Me encuentro, hace una semana, con una entrevista a una famosa presentadora de televisión que decía que hablar de la orientación sexual de una persona era ilegal y no lo iba a permitir en su programa. Difícilmente recuperaremos el tiempo perdido si seguimos creyendo en la validez de las estrategias utilizadas para someternos. La visibilidad lo es todo. Si no nos ven, si no nos manifestamos, no existimos. Y si no existimos, otros contarán nuestra historia. Dirán que somos enfermos, pervertidos o delincuentes.