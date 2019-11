Hablar es ya delito y sentarse, traición

Los partidos nacionalistas e independentistas son legales en España. Deslegitimarlos a ellos y sus votantes es lo que la filósofa Adela Cortina llama "agresión moralista", es decir, hay que apartarlos porque no me gustan, porque yo soy moralmente superior y ellos, por tanto, inmorales. Si Adolfo Suárez negoció con el Partido Comunista cuando era ilegal y el bipartidismo ha negociado con ETA cuando aún pegaba tiros en la nuca, no sería descabellado pensar en hablar de Catalunya, sin la presión externa de que te llamen traidor o 'botifler'..