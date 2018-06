Hablan de reducir plásticos... De acuerdo, ¿cuándo empezamos?

Desde hace unas semanas Casio nos viene torturando con sus mensajes en contra de los plásticos, y yo me pregunto: "perfecto, ¿cuándo empezamos a reducir plástico?". O mejor aún: "señores de Casio, ¿por qué no empiezan por ustedes mismos?". Yo me apunto, pero la mejor forma de que esto cambie no es haciendo click en "me gustas", ni repitiendo links de denuncia ambiental ni poniendo twitts (o sea: "ecología de salón", como dije). La mejor forma es dando ejemplo, así que empecemos: