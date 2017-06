Hablan los héroes de Stonewall: así plantamos cara a la homofobia

Los protagonistas de las revueltas de Stonewall de 1969 recuerdan los días de lucha que dieron origen al Orgullo Gay. Richard Segalman oyó los gritos desde su ventana: “Mi estudio de pintura estaba en Sheridan Square, justo frente al Stonewall Inn, pero yo jamás había entrado. Me daba terror que me vieran ahí”. ¿Y a quién no? El Stonewall era el tipo de bar que podía arruinarte la vida. Si te arrestaban en un lugar así podías terminar en la cárcel, o sometido a un tratamiento de electrochoque o a una lobotomía para sacarte los demonios.