Hablamos de X-Terminator, curioso y raro accesorio para nuestra Super Nintendo

Casi de casualidad, hace unas semanas llegó a mis manos uno de esos curiosos accesorios del que antes nunca había oído hablar, y del que tras investigar un poco me he dado cuenta que no hay mucha información en la red. Se trata del X-Terminator para Super Nintendo, accesorio de la firma Fire (conocida principalmente por sus adaptadores de región) y que básicamente se trata de un cartucho con el que insertar trucos a nuestros juegos (tipo a los conocidos Action Replay) además de hacer las veces también de adaptador de región.