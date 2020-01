Habitaciones que no son nuestras

Yo jamás he invertido un euro en mobiliario para alguna de las diferentes habitaciones por las que he pasado en los últimos 7 años. A excepción de la estantería blanca de seis baldas. Tampoco en decoración. ¿Para qué voy a decorar algo que no siento como mío? ¿Cómo voy a comprar esa lámpara de pie para el salón si comparto piso con otras dos personas que quizá no quieran?