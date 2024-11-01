edición general
Habitaciones y minipisos son ya la única opción para alquilar por debajo de los 500 euros al mes en Gijón

Se mantiene la escalada de precios en todos los barrios por la escasa oferta existente para arrendar: 418 viviendas. La renta media para el conjunto de la ciudad se sitúa en 864 euros mensuales con una subida del 8% el último año

#1 cybermon
yo confío que pedro lo pueda arreglar, aunque tal vez necesite más tiempo. Son temas muy complejos y se necesita una gran cantidad de asesores, pedro tiene pocos.
#2 Verdaderofalso
#1 luego ves que la derecha tanto de Foro, PP y Vox votan en contra de declarar 5 zonas tensionadas en la ciudad como pide Podemos o IU desde la oposición
www.meneame.net/story/gobierno-foro-vox-cierran-puerta-declarar-cinco-
#4 Nachodemieres
#1 Yo vivo en Gijón y si tienes razón el único que puede hacer algo es Pedro pero sólo si lo acorralan contra la pared sus socios de Gobierno, por ejemplo decretando prórroga automática para los contratos firmados en los 3 años posteriores al covid y cuyos inquilinos estén al corriente de pago con subida de acuerdo al IPC. Lo que tengo claro es lo que ha hecho la derecha de PP y Foro es decir nada para parar la subida todo para favorecer la especulación, el rentismo y los pisos turísticos. Son tan inútiles que tras querer hacer viviendas protegidas en terrenos municipales ningún constructor se presenta al concurso y tienen que cederlo al Principado que es el único que está construyendo verdadera vivienda asequible( poca es verdad).
#3 DayOfTheTentacle
Demasiada gente Nueva y pocos pisos...
#5 BoosterFelix
Por cosas como esta deberíais haber celebrado con mas intensidad el 50 aniversario de la monarquía.

Pero tranquilos, todavía podéis hacer algunas cosas para arreglar este desaguisado:

- votar mas capitalismo, mas monarquía, mas babyboom, y mas Vox

- poner tres medallas mas a Leonor

- enviar tres flotillas mas a Gaza, y hacer tres huelgas mas por Gaza

- rezar tres padrenuestros.

Recordad que la solución no es negar la vida a los pobres, es negar la pobreza a los vivos. Así que ya estáis tardando en negar la pobreza a los vivos. Seguid mis instrucciones anteriores.
