Se mantiene la escalada de precios en todos los barrios por la escasa oferta existente para arrendar: 418 viviendas. La renta media para el conjunto de la ciudad se sitúa en 864 euros mensuales con una subida del 8% el último año
| etiquetas: gijón , vivienda , alquiler , compra , pisos , única , opción
Pero tranquilos, todavía podéis hacer algunas cosas para arreglar este desaguisado:
- votar mas capitalismo, mas monarquía, mas babyboom, y mas Vox
- poner tres medallas mas a Leonor
- enviar tres flotillas mas a Gaza, y hacer tres huelgas mas por Gaza
- rezar tres padrenuestros.
Recordad que la solución no es negar la vida a los pobres, es negar la pobreza a los vivos. Así que ya estáis tardando en negar la pobreza a los vivos. Seguid mis instrucciones anteriores.