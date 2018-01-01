¿Había espacio en la tabla para Leonardo di Caprio (Jack) y Kate Winslet (Rose)? [ENG]

Basado en el principio de Arquímedes, la fuerza de flotación, Fb, es igual al peso, W, del objeto colocado en el fluido, por lo tanto Fb = W. El peso es igual a la masa del objeto multiplicada por la gravedad, g, y la masa es igual a la densidad, ρ (rho), multiplicada por el volumen, V, lo que da lugar a la ecuación más conocida: Fb=pVg. Pero para responder a la pregunta tenemos que tener en cuenta varias variables: el tamaño de la tabla, su densidad (de lo que está hecha), la masa de Jack, la masa de Rose y la densidad del agua.