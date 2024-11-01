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La Habana no aguanta más: estallan protestas en la capital cubana

Este miércoles también trascendió un video grabado en el municipio Playa donde agentes del régimen reprimen violentamente a manifestantes.

| etiquetas: cuba , dictadura
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5 comentarios
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cfsr86 #1 cfsr86
Si como las de irán, ya nos conocemos este rollo...
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TipejoGuti #2 TipejoGuti
Ains que malo es el gobierno cubano que no quiere comprar nada fuera :take: :roll:
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Connect #4 Connect
A ver si cae ese régimen de una vez. Los cubanos llevan décadas sin algo tan básico aquí en Europa como es el voto. No saben lo que es poder elegir a sus propios dirigentes. Tampoco pueden disfrutar de los servicios que tenian los turistas.

Es un insulto para los cubanos que los están pasando muy mal desde hace décadas, pretender que sigan igual. Elecciones de una vez en Cuba!
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banense #5 banense
#4 Te refieres al imperialismo?
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johel #3 johel
No tienen con que prenderle fuego a todo.
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menéame