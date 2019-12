Del "me ha tocado el Gordo" al "solo un pellizco" de Natalia Escudero

La presentadora de TVE, Natalia Escudero, fue noticia este domingo por su eufórica transmisión de la lotería de Navidad. La comunicadora emocionó a todo el país con la noticia de que tenía un décimo del número ganador de 'el Gordo', para luego aclarar que solo le tocará "un pellizco". "Me he venido arriba, pero sí me ha tocado la lotería de conocer a toda esta gente".