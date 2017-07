¿Qué ha sucedido realmente en el accidente de la estación de Francia?

Ayer por la mañana se produjo un accidente ferroviario en la estación de Francia, Barcelona. Un Cercanías del tipo Civia (en concreto, el 465-210) chocó contra la topera de la vía 11 al no frenar ante ella. Como resultado se produjeron 56 heridos, incluyendo al maquinista. Afortunadamente la mayoría fueron leves y al mediodía de hoy sólo quedaba uno hospitalizado. Cómo no, la pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué ha sucedido realmente? Y, cómo no, hay más especulaciones que traviesas en la estación