"Ha sido difícil para mí durante muchos años": llevaba a sus ovejas al matadero pero se arrepintió

El hombre de 60 años, identificado como Sivalingam Vasanthakumar, ha sorprendido al mundo luego que cambiara el destino de sus ovejas y decidiera hacer su tránsito al vegetarianismo, señalando que siempre le fue difícil el camino al matadero. "Siempre he llevado a matar a mis animales y he matado cerdos yo mismo, no ignoro cómo funciona la agricultura, pero siempre me ha estresado", "La razón principal fue porque no me gustaba que los mataran. Fue un momento muy emotivo, recordaba a todos los animales que crié en fila para matarlos".