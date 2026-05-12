Una tecnología israelí permite identificar a los usuarios del servicio de Internet por satélite Starlink de Musk [EN]

Según una investigación de Haaretz, dos empresas de propiedad israelí han desarrollado una tecnología capaz de localizar la posición y, en algunos casos, incluso identificar a los usuarios de Starlink, el servicio de Internet por satélite de Elon Musk. Estos sistemas, que se venden a gobiernos, no piratean Starlink ni interceptan su tráfico. En cambio, los documentos de venta obtenidos para esta investigación revelaron que localizan las ubicaciones de los terminales de Starlink en todo el mundo, dejando al descubierto la ubicación de quienes se