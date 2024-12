Me ha pasado algo surrealista comprando en Amazon este Black Friday. Llevo 10 días desesperado y no me dan ninguna solución

El viernes 15 decidí comprarme un móvil de los buenos de verdad. Había pasado toda la vida comprando el típico móvil de 200 euros que te hace el apaño un año y medio y dije bueno va, vamos a darnos un buen capricho. Y vi esta oferta en Amazon de pre Black Friday. [...] Mi cara, un poema. No llegué ni a mi piso, bajé a por el repartidor que ya no estaba, se acababa de ir. Llamé al servicio de atención de Amazon a los 2 minutos de entregarme el paquete y les pregunté si me estaban gastando una broma.