Hágase el dinero: cómo funciona el sistema monetario

Si abres ahora mismo tu cartera, el billete que encuentres no vale nada. De hecho, es una deuda que jamás te van a pagar. El dinero que usamos hoy está muy lejos de ser lo que fue: no tiene ningún valor, solamente se basa en la creencia de que nos lo van a aceptar. Como dijo el empresario Henry Ford: “Está claro que la gente no entiende el sistema monetario, porque, si lo entendiese, creo que habría una revolución mañana por la mañana”. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es el verdadero origen del dinero?