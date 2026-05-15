¿Ha espiado Trump el cuaderno privado de Xi Jinping? La verdad detrás del vídeo viral  

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#2
Huginn
*
Porque como todo el mundo sabe Trump habla chino...
Otra No-noticia.
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#3
Dav3n
#2
Oye, que aquí hay unos moñecos que defendían que Trunks es un agente de Putin, así que quién sabe, igual está formado por los comunijtah y sabe hablar rusochinomandarin de Cuenca, quién sabe
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#4
eltxoa
#2
un tío que juega al ajedrez 5d, habla chino y ruso en la intimidad y 42
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#5
Abcdefghijklm
#2
Has visto pocas películas de espías
camaras-espias.com/blogs/blog/existen-las-lentillas-con-camaras-integr
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#6
josde
#2
Por lo menos lo hace, ni dios sabe muchas veces lo que dice Trump.
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#1
Malinke
Ya se lo dejaron con una
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