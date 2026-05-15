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¿Ha espiado Trump el cuaderno privado de Xi Jinping? La verdad detrás del vídeo viral

¿Ha espiado Trump el cuaderno privado de Xi Jinping? La verdad detrás del vídeo viral  

Las imágenes muestran en realidad al presidente estadounidense hojeando su propia carpeta

| etiquetas: xi jinping , donald trump
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6 comentarios
4 1 1 K 55 actualidad
Huginn #2 Huginn *
Porque como todo el mundo sabe Trump habla chino...
Otra No-noticia.
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#3 Dav3n
#2 Oye, que aquí hay unos moñecos que defendían que Trunks es un agente de Putin, así que quién sabe, igual está formado por los comunijtah y sabe hablar rusochinomandarin de Cuenca, quién sabe xD
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eltxoa #4 eltxoa
#2 un tío que juega al ajedrez 5d, habla chino y ruso en la intimidad y 42 :-D
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josde #6 josde
#2 Por lo menos lo hace, ni dios sabe muchas veces lo que dice Trump.
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Malinke #1 Malinke
Ya se lo dejaron con una :peineta:
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menéame