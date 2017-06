Qué ha dicho Bárcenas sobre la financiación ilegal del PP

Bárcenas comparece este lunes en la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP abierta en el Congreso.El extesorero ha anunciado que no declarará para no perjudicar a su defensa. Los parlamentarios no escucharán sus rotundas manifestaciones realizadas los últimos cuatro años sobre la caja B del PP.Según su escrito de defensa, esta comenzó en 1982 con Fraga,y se ha extendido hasta 2009 como mínimo..cómo los presidentes del partido y secretarios conocían,disponían de la 'caja B',y colectaban donativos en negro de contratistas..