Análisis de Ben Thompson sobre el impacto de internet en los costes de transacción de los negocios: No puedo hablar en nombre de los economistas serios; en general, he disfrutado de mis interacciones con ellos y me han tratado con nada más que respeto al presentar la idea de la teoría de la agregación , pero lo único que encuentro gracioso aquí es la idea de que Internet ha no tuvo un impacto masivo en los costos de transacción.