Guy Fawkes y la pintoresca Noche de las Hogueras en Londres

Remember, remember the fifth of november, /the Gunpowder treason and plot / I know of no reason / should ever be forgot(Recuerda, recuerda el cinco de noviembre, / la Conspiración de la Pólvora. / No conozco razón / por la que la traición de la Pólvora / deba ser olvidada). Todo el mundo en Inglaterra conoce estos versos que se cantan en la fecha citada (5 de noviembre), la Noche de Guy Fawkes. Esta jornada, que rememora un hecho histórico, se funde por casualidad con la festividad de todos los Santos.