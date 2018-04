Gustavo Petro y ‘Las venas abiertas de América Latina’

No hay que hacer mucho esfuerzo intelectual para saber que el candidato presidencial Gustavo Petro fundamenta su discurso de campaña en el libro del escritor Uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015) titulado Las venas abiertas de América Latina”. No obstante, el doctor Petro de pronto ignora que el ensayista prácticamente renegó de su escrito en la bienal de libro de Brasilia en abril de 2014 y dijo que no volvería a leer el ensayo porque lo consideraba pesadísimo, indicando que fue escrito sin conocer debidamente sobre economía política...