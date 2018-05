Guns N' Roses lanzará una reedición de "Appetite for Destruction" pero en una versión políticamente correcta

Guns N' Roses anunció que lanzará una reedición de Appetite for Destruction que rompe con todas la incorrección política que dominaba el rock de los '80. Esta nueva entrega del clásico trabajo de la banda incluirá temas como Sweet Child O' Mine pero una de esas canciones quedará fuera por incluir mensajes que van a contramano de los tiempos que corren. El tema en cuestión es One In A Million. The Guardian indica que suprimieron la canción para esta reedición por el alto contenido racista y homofóbico que promueve en sus letras.