Guillermo del Toro: "Ninguna serie puede ofrecer imágenes tan inolvidables como el cine"

Guillermo del Toro es el hombre del año gracias a 'La forma del agua' ('The Shape of Water'), el mayor éxito de su carrera en todos los aspectos. Ahora, aprovechando unos compromisos con los últimos festivales (BIFFF y Málaga) donde va a brindar sus clases magistrales, el cineasta mexicano nos confiesa que se tomará un año sabático, porque en el pasado ha cometido muchos errores que no piensa repetir, y que las series jamás ofrecerán una imagen para el recuerdo.