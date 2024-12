El periodista explica que, cada año, cientos de miles de estadounidenses se arruinan o pierden su casa por deudas acumuladas por no poder pagar sus tratamientos médicos e, incluso, miles mueren, simplemente, por no tener un seguro. "El seguro sanitario gratuito y universal lo tienen los pobres, muy pobres, y los jubilados, y en medio tienes que pagar un seguro médico", expone, "hay 25 millones de personas que no pueden permitírselo".