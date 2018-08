Guía turística de Lofoten: cosas que hice este verano

He ido a una isla de Noruega. Pocas cosas suenan más aburridas, con la posible excepción del término “Maratón de comedias finlandesas”. Pero en todas partes cuecen habas, y varios descubrimientos sórdidos me dejaron más contento que un gitano en una Lan Party. Tenía que hacerlo. Sabéis que TENÍA que hacerlo. Porque parte de mi verano ha consistido en acojonarme por cómo se está yendo al carajo el mundo del humor y tal desgana ha desembocado en ganas de dejar de escribir y centrarme en podcasts en los que no tengo que soltar chascarrillos.