Guía de supervivencia para pinchar en una rave o fiesta ilegal

Si has decidido aceptar la invitación de ejercer como DJ en una rave o fiesta ilegal de cualquier tipo, si has tomado la decisión de jugártela y colaborar en que otros se la jueguen y no podemos hacer nada para evitarlo, si vas a hacer el kamikaze… por lo menos sigue esta guía para tener cierto control de daños y minimizar un poco los riesgos. Y cuando decimos control de daños es porque daños va a haber, y quizá tú puedas ayudar a que sean menores. El artículo está dirigido concretamente a DJs que van a pinchar en los siguientes tipos de...