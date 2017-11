La Ley de castidad de la Iglesia Mormona prohíbe la masturbación y el sexo prematrimonial. La Iglesia incluso mira mal a quien se viste de manera no casta y la homosexualidad es considerada uno de los mayores pecados. El fotógrafo de Portland Neil Dacosta satirizó la politizada posición de los mormones sobre las relaciones entre personas del mismo sexo al idear The Book of Mormon Missionary Positions.