Guía de indicaciones para preservar los derechos fundamentales en Internet

Lo que está pasando en España estos días en relación con la situación en Catalunya es un hito importantísimo para la defensa de las libertades y derechos en la era digital en todo el mundo. La reacción del gobierno central ha mostrado la manifiesta necesidad por parte de toda la población -no solo de quienes viven en Catalunya- de tener herramientas para poder garantizar sus derechos fundamentales (derechos naturales garantizados per se que no dependen de gobierno alguno) de forma autónoma de cualquier tutela injustificada o arbitraria