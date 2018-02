Guía esencial de tácticas para dejar de procrastinar

"Recuerdo la primera vez que escuche algo acerca de dejar de procrastinar. Fue un momento complicado… no sabía lo que significaba, pero debía ser algo terrible. Y así me sigue pareciendo hoy en día." “Soy un procrastinador nato” me dijo un amigo… por mi cabeza pasaron cosas horribles imaginándome que podía ser aquello. La procrastinación frena nuestra vida, no nos permite desarrollarnos, ni vivir la vida que nos merecemos. Un dato, al menos 1 de cada 4 personas se considera procrastinador.