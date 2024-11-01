Guía para entender la Ley de Movilidad Sostenible, el rechazo de Podemos y los fondos europeos en juego

La iniciativa llegará al Congreso sin los apoyos asegurados. Con el "sí" de Junts, todo depende de la diputada de Compromís Àgueda Micó y de Podemos, que exige al Gobierno frenar las ampliaciones del puerto de València y el aeropuerto de Barcelona y que califica la ley de poco ambiciosa. El texto incluye medidas para fortalecer el uso de la bicicleta, ampliar la red de recarga de los vehículos eléctricos o reducir los vuelos de menos de dos horas y media con alternativa ferroviaria.