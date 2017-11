Guía definitiva para no padecer el síndrome de parálisis por análisis

¿Te has preguntado alguna vez qué tienen en común los días previos a elegir qué carrera estudiar, comprarte un coche nuevo o dejar a la chica o no si no estás a gusto? Si no actúas, se le da el nombre de síndrome de la parálisis por análisis. www.cambiaturumbo.com/crecimiento-personal/herramientas-del-coaching/p No sé si tienes alguna experiencia parecida actualmente, pero me encantaría que fuera tu guía definitiva para no caer en las redes del exceso de análisis.