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La guerra en Ucrania ha entrado en una fase tan desquiciada que los soldados están disparando a sus propios drones
Ucrania es lo más parecido a un ecosistema aéreo saturado de máquinas donde la supervivencia depende de reaccionar antes de identificar.
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