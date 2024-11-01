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La guerra en Ucrania ha entrado en una fase tan desquiciada que los soldados están disparando a sus propios drones

La guerra en Ucrania ha entrado en una fase tan desquiciada que los soldados están disparando a sus propios drones

Ucrania es lo más parecido a un ecosistema aéreo saturado de máquinas donde la supervivencia depende de reaccionar antes de identificar.

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