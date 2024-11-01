Guerra sucia contra la jueza de la dana: un abogado grabó “subrepticiamente” a su marido y su hija menor de edad

En la causa de la dana se está produciendo una “deriva aberrante”, aceptada “sin complejos” por parte de las defensas de los investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Así lo afirma la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, en un rotundo auto en el que se defiende, por primera vez y a capa y espada, de la descarada ofensiva que, por tierra, mar y aire, pretende darle la vuelta al procedimiento y transformar la causa en una investigación a la propia magistrada y a su marido, Jorge Martínez.